Сбер разработал полностью автономный мини-трактор

Робот оснащен современными технологиями и способен работать с высокой точностью, избегая столкновений с препятствиями и выполняя заданные операции, такие как обработка рядковых культур и внесение средств защиты.

Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов подчеркнул, что новая техника обеспечивает контроль качества сельхозработ на каждом квадратном метре поля и предоставляет оперативную информацию о состоянии работ.

Благодаря своей компактности и простоте управления, мини-трактор может быть легко доставлен и заменен на поле, что сокращает время простоя и повышает эффективность сельхозпроцессов. Планируется начать массовое производство роботов в 2025 году, что, по мнению разработчиков, значительно улучшит условия работы в сельском хозяйстве и повысит его производительность.