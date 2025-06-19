Сбер, СберМобайл и «Завод роботов» займутся цифровизацией заводов

Проект направлен на создание программно-аппаратного комплекса, который позволит промышленным предприятиям внедрять роботов на базе платформы искусственного интеллекта и интернета вещей SberMobile AIoT. Система будет построена по принципу low-code — ее можно будет адаптировать под нужды конкретного завода без глубоких знаний в программировании.

Разработка включает не только саму платформу, но и систему мониторинга. Роботы RusRobot уже умеют собирать данные о работе оборудования, отслеживать параметры и фиксировать время выполнения задач. Эти данные обрабатываются и отображаются в понятной форме для операторов.

СберМобайл отвечает за техническую реализацию и анализ информации с помощью алгоритмов машинного обучения. Предусмотрено и внедрение компьютерного зрения, которое будет контролировать зону работы робота, а также создание AI-агента для поддержки технологов.

«Завод роботов» выступит центром компетенции в проекте, предоставляя технические требования и опыт в сфере автоматизации. Совместное решение должно облегчить переход предприятий к цифровым технологиям и упростить процессы роботизации, особенно на основе российских решений.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что регион становится центром российской роботизации. По его словам, использование отечественных решений обеспечит технологический суверенитет предприятий.

Генеральный директор СберМобайла Сергей Волков отметил, что решение будет сочетать преимущества отечественных технологий и гибкость управления. Он подчеркнул, что платформа обеспечит бесшовную интеграцию с системами управления производством (ERP), повысит производительность и поможет сократить простои оборудования.

Руководитель «Завода роботов» Андрей Гартунг указал, что важным условием эффективной цифровизации является простота и скорость внедрения. Он добавил, что новая разработка создается на базе российских технологий и станет частью экосистемы, в которой роботизация будет доступна компаниям разных отраслей.

Вице-президент Сбербанка и председатель Уральского банка Петр Колтыпин подчеркнул, что промышленности сегодня нужно переосмыслить подход к управлению производством и объединить все элементы в единую интеллектуальную экосистему. Он отметил, что Сбер поддерживает инициативы, способствующие технологическому прорыву.