Сбер сократит выбросы CO2 с помощью программы энергосбережения

По оценке банка, экономический эффект от реализации программы может превысить 11 млрд рублей. Технологический результат включает сокращение потребления энергоресурсов на 336 млн кВт·ч.

Программа предполагает системный подход к снижению использования энергии. Среди ключевых мер указаны внедрение зелёных и инновационных технологий, применение искусственного интеллекта и установка автоматизированных систем учёта энергии на объектах банка.

В банке отметили, что важна не только замена оборудования на более эффективное, но и контроль режимов работы инженерных систем для оптимального энергопотребления.