Сбер сократит выбросы CO2 с помощью программы энергосбережения

Опубликовано 10 ноября 2025, 23:151 мин.
Сбер сократит выбросы CO2 с помощью программы энергосбереженияПрограмма рассчитана до 2030 года
Сбер утвердил программу по снижению потребления энергии и повышению энергоэффективности на период 2026—2030 годов. Ожидается, что её выполнение уменьшит выбросы парниковых газов более чем на 117 тыс. тонн углекислого газа.
По оценке банка, экономический эффект от реализации программы может превысить 11 млрд рублей. Технологический результат включает сокращение потребления энергоресурсов на 336 млн кВт·ч.
Программа предполагает системный подход к снижению использования энергии. Среди ключевых мер указаны внедрение зелёных и инновационных технологий, применение искусственного интеллекта и установка автоматизированных систем учёта энергии на объектах банка.
В банке отметили, что важна не только замена оборудования на более эффективное, но и контроль режимов работы инженерных систем для оптимального энергопотребления.