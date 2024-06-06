Сбер создал AI-модель для развития футбольных талантов

Опубликовано 06 июня 2024, 14:53
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Сбер создал AI-модель для развития футбольных талантовОна поможет выбирать игроков
Сбер создал AI-модель совместно с Институтом AIRI и ПФК ЦСКА, способную оценивать потенциал футболистов и предлагать решения для их развития. Об этом заявил Андрей Белевцев, старший вице-президент банка, в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Модель поможет клубам принимать эффективные решения по выбору игроков и стратегии игры, а также управлять командой. Она также будет способствовать развитию молодых талантов, помогая выявлять их на ранних этапах и определяя точки роста.
Сбер решает несколько задач, включая автоматизированный сбор данных, создание алгоритмов оценки игры и создание AI-ассистента для принятия экономически эффективных решений и корректировки игры в реальном времени. Это также поможет в развитии молодых талантов.