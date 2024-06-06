Сбер создал AI-модель для развития футбольных талантов

Модель поможет клубам принимать эффективные решения по выбору игроков и стратегии игры, а также управлять командой. Она также будет способствовать развитию молодых талантов, помогая выявлять их на ранних этапах и определяя точки роста.

Сбер решает несколько задач, включая автоматизированный сбор данных, создание алгоритмов оценки игры и создание AI-ассистента для принятия экономически эффективных решений и корректировки игры в реальном времени. Это также поможет в развитии молодых талантов.