Сбер создал ИИ-помощника для ветеринаров Московского зоопарка

Опубликовано 21 ноября 2025, 22:441 мин.
Сбер создал ИИ-помощника для ветеринаров Московского зоопаркаНа базе GigaChat
Московский банк Сбербанка и Московский зоопарк заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества представлен помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Цифровой ветеринар», созданный на базе нейросети GigaChat для бизнеса.
Система способна по описанию симптомов предлагать возможные диагнозы для редких и экзотических животных. Пилотная версия уже обучена на данных о мануле и белом медведе, а в будущем база знаний будет расширена на другие виды. Решение доступно на двух языках для ветеринаров, сотрудников зоопарков и волонтеров.
Также внедряется инструмент для зоологов на базе GigaChat. Он преобразует голосовые заметки о поведении животных в структурированные данные, сокращая время на ведение документации. Собранная информация может использоваться и другими ИИ-помощниками.