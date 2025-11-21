Сбер создал ИИ-помощника для ветеринаров Московского зоопарка

Система способна по описанию симптомов предлагать возможные диагнозы для редких и экзотических животных. Пилотная версия уже обучена на данных о мануле и белом медведе, а в будущем база знаний будет расширена на другие виды. Решение доступно на двух языках для ветеринаров, сотрудников зоопарков и волонтеров.

Также внедряется инструмент для зоологов на базе GigaChat. Он преобразует голосовые заметки о поведении животных в структурированные данные, сокращая время на ведение документации. Собранная информация может использоваться и другими ИИ-помощниками.