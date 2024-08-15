Сбер создаст антропоморфного робота

Опубликовано 15 августа 2024, 19:21
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Сбер создаст антропоморфного роботаОн будет представлен в 2025 году
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в Крыму во время мероприятия, посвященном 10-летию «Мрии» сообщил, что в начале 2025 года Сбер планирует представить антропоморфного робота, разработанного собственной командой.
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Кузнецов отметил, что после представления робота в начале следующего года начнется работа по его доработке и совершенствованию. Новая разработка будет выпускаться в различных версиях, чтобы решать более широкий спектр бытовых и рабочих задач.
Ранее, в конце 2023 года, Сбер объявил о разработке антропоморфного робота. В проекте задействованы более 150 специалистов, которые активно участвуют в научных конференциях и тестируют новейшие технологии. Команда Центра робототехники Сбера привлекает лучших инженеров со всего мира для достижения высоких результатов в этой области, отметил заместитель председателя правления Сбербанка.