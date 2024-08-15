Сбер создаст антропоморфного робота

Кузнецов отметил, что после представления робота в начале следующего года начнется работа по его доработке и совершенствованию. Новая разработка будет выпускаться в различных версиях, чтобы решать более широкий спектр бытовых и рабочих задач.

Ранее, в конце 2023 года, Сбер объявил о разработке антропоморфного робота. В проекте задействованы более 150 специалистов, которые активно участвуют в научных конференциях и тестируют новейшие технологии. Команда Центра робототехники Сбера привлекает лучших инженеров со всего мира для достижения высоких результатов в этой области, отметил заместитель председателя правления Сбербанка.