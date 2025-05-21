Сбер создаст ИИ-систему для персонализированной реабилитации

Разработка будет использовать данные из медицинских карт, результаты обследований и клинические рекомендации. Система не только предложит индивидуальный план, но и сможет его корректировать по мере достижения целей. Это позволит ускорить восстановление и сделать помощь более точной.

В Сбере считают, что индивидуальный подход эффективнее стандартных решений, но требует больших затрат ресурсов. Искусственный интеллект может взять на себя часть этой работы. Над новой системой работает команда с использованием собственной нейросети GigaChat, уже применяемой в медицинских чат-ботах и приложениях.

Кроме этого, в сфере здравоохранения Сбер использует алгоритмы компьютерного зрения, которые анализируют МРТ, КТ и рентген-снимки. Это позволяет врачам быстрее ставить диагноз и снижает вероятность ошибок. Также технологии помогают в разработке новых лекарств, сокращая время исследований.