Сбер стал лидером по силе бренда среди банков Европы

Сбер стал лидером по силе бренда среди банков ЕвропыОн опередил Michelin, Lamborghini и Rolex
В общебанковском европейском рейтинге, который показывает силу бренда, Сбер лидирует, он находится на 7-й позиции с индексом 88,2, благодаря чему опережает такие компании как, Michelin, Lamborghini и Rolex.
Также Сбер находится на 4-м месте по стоимости банков Европы, в первой тройке находятся только HSBC, Santander и Barcl ays.
Сбер занял 37-ю строчку в престижном рейтинге Brand Finance Europe 500 2023 – топ-40 самых дорогих европейских брендов.
Отчёт Brand Finance показал, что российский банк демонстрирует впечатляющие финансовые результаты, несмотря на нелегкую конъюнктуру на внешних рынках. Банк создает инновационные и технологичные продукты и сервисы мирового уровня, а также ему доверяет более 110 частных и корпоративных клиентов, тем самым он остается в топе самых ценных и сильнейших европейских брендов.
Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания, которая оценивает бренды с офисами в 20 странах.
«Сила бренда» — показатель, который рассчитывается благодаря сбалансированной системы показателей, а также показывает насколько эффективно компания работает над брендом, развивает узнаваемость, зарабатывает репутацию, лояльность клиентов и успешно ведет бизнес.