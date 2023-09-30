Сбер стал лидером по силе бренда среди банков Европы

Также Сбер находится на 4-м месте по стоимости банков Европы, в первой тройке находятся только HSBC, Santander и Barcl ays.

Сбер занял 37-ю строчку в престижном рейтинге Brand Finance Europe 500 2023 – топ-40 самых дорогих европейских брендов.

Отчёт Brand Finance показал, что российский банк демонстрирует впечатляющие финансовые результаты, несмотря на нелегкую конъюнктуру на внешних рынках. Банк создает инновационные и технологичные продукты и сервисы мирового уровня, а также ему доверяет более 110 частных и корпоративных клиентов, тем самым он остается в топе самых ценных и сильнейших европейских брендов.

Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания, которая оценивает бренды с офисами в 20 странах.

«Сила бренда» — показатель, который рассчитывается благодаря сбалансированной системы показателей, а также показывает насколько эффективно компания работает над брендом, развивает узнаваемость, зарабатывает репутацию, лояльность клиентов и успешно ведет бизнес.