Сбер стал лидером среди европейских эмитентов карт

Старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых отметил, что банк лидирует не только по количеству выпущенных карт, но и по объему транзакций. Он подчеркнул, что обновленная программа лояльности «Сберспасибо», а также доступ к эксклюзивным условиям по продуктам и сервисам с подпиской «Сберпрайм» помогут укрепить конкурентные преимущества.

Сбер также активно развивает инновационные способы оплаты, включая технологии NFC, QR-коды и даже оплату с помощью улыбки в рамках платежного сервиса SberPay, добавил Малых.