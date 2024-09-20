Сбер стал лидером среди европейских эмитентов карт

Опубликовано 20 сентября 2024, 15:351 мин.
Сбер стал лидером среди европейских эмитентов картОбъем POS-транзакций банка достиг $433 млрд в 2023 году
В пресс-службе Сбера сообщили, что банк подтвердил свое лидерство в рейтинге крупнейших европейских эмитентов банковских карт по объему POS-транзакций, согласно отчету Europe’s Largest Card Issuers от The Nilson Report. Банк удерживает эту позицию с 2021 года, а по итогам 2023 года объем транзакций составил впечатляющие $ 433 миллиарда.
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Старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых отметил, что банк лидирует не только по количеству выпущенных карт, но и по объему транзакций. Он подчеркнул, что обновленная программа лояльности «Сберспасибо», а также доступ к эксклюзивным условиям по продуктам и сервисам с подпиской «Сберпрайм» помогут укрепить конкурентные преимущества.
Сбер также активно развивает инновационные способы оплаты, включая технологии NFC, QR-коды и даже оплату с помощью улыбки в рамках платежного сервиса SberPay, добавил Малых.