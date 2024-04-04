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Опубликовано 04 апреля 2024, 19:38
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Сбер улучшил свою нейросеть Kandinsky для генерации изображений

Теперь можно создавать изображений разрешением до 4K
Сбер представил обновленную версию своей нейросети Kandinsky 3.1, способной генерировать изображения по текстовому описанию на русском и английском языках. Новая версия была дообучена на расширенном наборе данных изображений, что привело к улучшению качества генерации.
Сбер улучшил свою нейросеть Kandinsky для генерации изображений
© Сбер

Ограниченный круг пользователей, включая художников, дизайнеров и блогеров, получил первый доступ к Kandinsky 3.1. Среди ключевых особенностей обновления — увеличение скорости генерации изображений почти в 10 раз и возможность создания изображений разрешением до 4K.

Также пользователи получили доступ к улучшенным функциям, таким как смешивание картинок и текста, создание стикерпаков и возможность вносить локальные изменения на изображении без изменения всей композиции.

Кроме того, Сбер сообщил о скором выпуске новой модели Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям. Это обновление также предоставит более высокое разрешение видео и качество генерации.

Модели разработаны при участии команды Sber AI и ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на базе данных Sber AI и SberDevices.