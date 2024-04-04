Сбер улучшил свою нейросеть Kandinsky для генерации изображений

Ограниченный круг пользователей, включая художников, дизайнеров и блогеров, получил первый доступ к Kandinsky 3.1. Среди ключевых особенностей обновления — увеличение скорости генерации изображений почти в 10 раз и возможность создания изображений разрешением до 4K.

Также пользователи получили доступ к улучшенным функциям, таким как смешивание картинок и текста, создание стикерпаков и возможность вносить локальные изменения на изображении без изменения всей композиции.

Кроме того, Сбер сообщил о скором выпуске новой модели Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям. Это обновление также предоставит более высокое разрешение видео и качество генерации.

Модели разработаны при участии команды Sber AI и ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на базе данных Sber AI и SberDevices.