В России
Опубликовано 03 декабря 2024, 23:17
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Сбер внедрил систему ввода ПИН-кодов для незрячих людей на терминалах

Теперь люди с нарушением зрения могут безопасно вводить ПИН-код
Сбербанк запустил инновационное решение для незрячих и слабовидящих людей — теперь они могут самостоятельно вводить ПИН-код на сенсорных платежных терминалах с помощью шрифта Брайля. Это нововведение уже доступно на 30 тысячах терминалов и будет постепенно внедряться на всех подобных устройствах по всей России.
Сбер внедрил систему ввода ПИН-кодов для незрячих людей на терминалах

© Ferra.ru

Для активации режима ввода шрифтом Брайля кассиру достаточно нажать кнопку с изображением очков. После этого голосовой помощник объяснит, как вводить ПИН-код: каждая цифра — это касание пальцем на экране терминала. Если человек ошибся, можно удалить последнюю цифру двойным нажатием. Для завершения ввода необходимо удержать палец на экране в течение двух секунд. Это решение позволяет людям с нарушением зрения безопасно и удобно проводить финансовые операции.

Павел Попко, незрячий тестировщик Сбербанка, рассказал, что в мире аналогичных решений не существует. Он отметил, что другие страны предлагали небезопасные методы, например, озвучивание ПИН-кода, что нарушает финансовую безопасность. Сбербанк же разработал уникальную технологию, которая может быть использована и за рубежом.

Представители сообщества незрячих уже высоко оценили нововведение, подчеркнув важность возможности самостоятельно вводить ПИН-код для повышения безопасности и независимости при покупках.

Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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