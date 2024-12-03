Сбер внедрил систему ввода ПИН-кодов для незрячих людей на терминалах

Для активации режима ввода шрифтом Брайля кассиру достаточно нажать кнопку с изображением очков. После этого голосовой помощник объяснит, как вводить ПИН-код: каждая цифра — это касание пальцем на экране терминала. Если человек ошибся, можно удалить последнюю цифру двойным нажатием. Для завершения ввода необходимо удержать палец на экране в течение двух секунд. Это решение позволяет людям с нарушением зрения безопасно и удобно проводить финансовые операции.

Павел Попко, незрячий тестировщик Сбербанка, рассказал, что в мире аналогичных решений не существует. Он отметил, что другие страны предлагали небезопасные методы, например, озвучивание ПИН-кода, что нарушает финансовую безопасность. Сбербанк же разработал уникальную технологию, которая может быть использована и за рубежом.

Представители сообщества незрячих уже высоко оценили нововведение, подчеркнув важность возможности самостоятельно вводить ПИН-код для повышения безопасности и независимости при покупках.