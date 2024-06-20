Сбер внедрит систему оплаты проезда по геолокации в общественном транспорте

По словам Максима Исаева, директора по развитию транспортных проектов в компании-партнере Сбера «Сберинтегро», система будет использовать данные смартфона пассажира и его транспортного средства для точного определения маршрута и стоимости поездки. Это позволит совершать оплату быстро и удобно, минуя сложности существующей инфраструктуры.

Проект прошел научно-исследовательские работы Минтранса РФ в 2023 году и теперь активно внедряется при поддержке партнеров Сбера. В рамках стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года «Геопей» станет частью цифровой экосистемы Сбера, включая популярную билетную систему «Сбертройка».