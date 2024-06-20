В России
Опубликовано 20 июня 2024, 17:19
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Сбер внедрит систему оплаты проезда по геолокации в общественном транспорте

Через приложение
Сбер анонсировал разработку системы оплаты проезда под названием «Геопей». Новая технология, рекомендованная правительством РФ, позволит пассажирам оплачивать проезд через мобильное приложение на основе данных геолокации.
Сбер внедрит систему оплаты проезда по геолокации в общественном транспорте

© Ferra.ru

По словам Максима Исаева, директора по развитию транспортных проектов в компании-партнере Сбера «Сберинтегро», система будет использовать данные смартфона пассажира и его транспортного средства для точного определения маршрута и стоимости поездки. Это позволит совершать оплату быстро и удобно, минуя сложности существующей инфраструктуры.

Проект прошел научно-исследовательские работы Минтранса РФ в 2023 году и теперь активно внедряется при поддержке партнеров Сбера. В рамках стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года «Геопей» станет частью цифровой экосистемы Сбера, включая популярную билетную систему «Сбертройка».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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