Сбер выпустит первые в России детские платёжные браслеты

Опубликовано 20 августа 2025, 15:451 мин.
Сбер выпустит первые в России детские платёжные браслетыУстройства предназначены для детей от 6 до 13 лет
Сбер осенью этого года запустит продажи первых в России платёжных браслетов для детей. Новинка предназначена для клиентов банка в возрасте от 6 до 13 лет и станет альтернативой картам и смартфонам для безналичной оплаты.
© Сбер
Браслеты будут доступны в двух универсальных цветах — зелёном и фиолетовом. Устройство фиксируется на запястье регулируемой застёжкой, что снижает риск потери. Оплата происходит через сканирование QR-кода в приложении СберKids, аналогично существующему функционалу.
Родители смогут контролировать расходы ребёнка через мобильное приложение. Браслеты разрешено использовать в школах, что обеспечивает безопасность денежных средств. Технология оплаты соответствует стандартным банковским протоколам защиты.
Уведомление о старте продаж поступит клиентам Сбера дополнительно осенью 2024 года.