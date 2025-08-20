Сбер выпустит первые в России детские платёжные браслеты

Браслеты будут доступны в двух универсальных цветах — зелёном и фиолетовом. Устройство фиксируется на запястье регулируемой застёжкой, что снижает риск потери. Оплата происходит через сканирование QR-кода в приложении СберKids, аналогично существующему функционалу.

Родители смогут контролировать расходы ребёнка через мобильное приложение. Браслеты разрешено использовать в школах, что обеспечивает безопасность денежных средств. Технология оплаты соответствует стандартным банковским протоколам защиты.

Уведомление о старте продаж поступит клиентам Сбера дополнительно осенью 2024 года.