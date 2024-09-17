Сбер, Яндекс и Т-Банк оказались лидерами по разработке открытого ПО в России

Изучение показало, что российские компании, работающие в сфере открытого ПО, нацелены не только на внутренний рынок, но и на международную арену. Эффективность решений важнее, чем принадлежность к конкретной стране. В топ-5 проектов вошли как отечественные, так и международные разработки, включая CatBoost, LangChain, Spark и другие.

Вторая часть исследования выделила ведущие российские компании-разработчики. Сбер, Яндекс и Т-Банк заняли лидирующие позиции, а в топ-10 также вошли Postgres Pro, VK, «Авито», Evrone, МТС, Selectel и университеты, включая ИТМО.