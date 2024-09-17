Сбер, Яндекс и Т-Банк оказались лидерами по разработке открытого ПО в России

Опубликовано 17 сентября 2024, 21:261 мин.
Сбер, Яндекс и Т-Банк оказались лидерами по разработке открытого ПО в РоссииИсследование ИТМО выявило топ-5 проектов и ведущие компании
Согласно результатам исследования центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО, Сбер, Яндекс и Т-Банк стали тройкой лидеров среди российских разработчиков открытого программного обеспечения. В рамках исследования были проанализированы тенденции в развитии и использовании опенсорса в области машинного обучения и работы с данными в России.
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Изучение показало, что российские компании, работающие в сфере открытого ПО, нацелены не только на внутренний рынок, но и на международную арену. Эффективность решений важнее, чем принадлежность к конкретной стране. В топ-5 проектов вошли как отечественные, так и международные разработки, включая CatBoost, LangChain, Spark и другие.
Вторая часть исследования выделила ведущие российские компании-разработчики. Сбер, Яндекс и Т-Банк заняли лидирующие позиции, а в топ-10 также вошли Postgres Pro, VK, «Авито», Evrone, МТС, Selectel и университеты, включая ИТМО.