Сбер запустил доставку карт за 15 минут

Директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбера, Игорь Ковалев, отметил, что идея ускоренной доставки карт пришла после успешного запуска пилотного проекта в нескольких городах страны. По его словам, клиенты уже привыкли к быстрой доставке различных товаров, поэтому почему бы не предложить такой же сервис и для банковских карт.

Новый сервис стал новым шагом в мире доставки карточных продуктов в России. Теперь клиенты могут получить свою карту по удобному адресу без лишних ожиданий. При этом процесс заказа и доставки карты полностью интегрирован в мобильное приложение, что делает его максимально удобным для пользователей.