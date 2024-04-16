Сбер запустил доставку карт за 15 минут

Опубликовано 16 апреля 2024, 18:25
1 мин.
Сбер запустил доставку карт за 15 минутПо всей стране
Сбер представил новую услугу — ускоренную доставку банковских карт по всей стране. Теперь клиенты могут получить свою дебетовую СберКарту всего за 15 минут, заказав ее через приложение СберБанк Онлайн и выбрав опцию «Хочу быструю доставку». Сервис уже доступен в более чем 100 городах России.
Директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбера, Игорь Ковалев, отметил, что идея ускоренной доставки карт пришла после успешного запуска пилотного проекта в нескольких городах страны. По его словам, клиенты уже привыкли к быстрой доставке различных товаров, поэтому почему бы не предложить такой же сервис и для банковских карт.
Новый сервис стал новым шагом в мире доставки карточных продуктов в России. Теперь клиенты могут получить свою карту по удобному адресу без лишних ожиданий. При этом процесс заказа и доставки карты полностью интегрирован в мобильное приложение, что делает его максимально удобным для пользователей.