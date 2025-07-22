Сбер запустил ИИ-помощника для туристов

Через платформу giga. chat пользователи могут получить информацию о турах, экскурсиях, а также ссылки для бронирования. ИИ не только подскажет, куда сходить и что посмотреть, но и покажет фотографии мест и их расположение на карте. Например, можно запросить подборку отелей в Южно-Сахалинске или спросить о сувенирах, которые стоит привезти из поездки.

Разработка стала частью программы «ИИ-Сахалин», которую представили в 2023 году на конференции AI Journey. Власти региона совместно со Сбером внедряют технологии искусственного интеллекта для развития туризма и управления на основе данных.