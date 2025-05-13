Сбер запустил ИИ-сервис для генерации 3D-моделей

Сервис поддерживает создание моделей с геометрией и текстурой, которые можно использовать в популярных редакторах, печатать на 3D-принтере или применять в виртуальных пространствах. Kandinsky 3D подходит для задач архитектуры, промышленного проектирования, создания игровых персонажей, мобильных приложений и других сфер, где требуется быстрая генерация визуального контента.

С помощью инструмента можно создавать полигональные модели, которые впоследствии дорабатываются в САПР-системах. Это делает Kandinsky 3D полезным не только для разработчиков игр или дизайнеров, но и для специалистов в области инженерии и виртуальной среды.

Сервис доступен для всех желающих. Также предусмотрена возможность интеграции через GigaChat API, что позволяет расширить его функции в рамках других цифровых решений.