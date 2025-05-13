В России
Опубликовано 13 мая 2025, 12:19
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Сбер запустил ИИ-сервис для генерации 3D-моделей

Создание трехмерные модели по описанию или изображению
Сбер представил Kandinsky 3D — первый в России открытый сервис, позволяющий с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создавать 3D-модели. Пользователи могут получить готовый трехмерный объект всего за минуту, загрузив изображение или введя текстовое описание.
Сбер запустил ИИ-сервис для генерации 3D-моделей

© Сбер

Сервис поддерживает создание моделей с геометрией и текстурой, которые можно использовать в популярных редакторах, печатать на 3D-принтере или применять в виртуальных пространствах. Kandinsky 3D подходит для задач архитектуры, промышленного проектирования, создания игровых персонажей, мобильных приложений и других сфер, где требуется быстрая генерация визуального контента.

С помощью инструмента можно создавать полигональные модели, которые впоследствии дорабатываются в САПР-системах. Это делает Kandinsky 3D полезным не только для разработчиков игр или дизайнеров, но и для специалистов в области инженерии и виртуальной среды.

Сервис доступен для всех желающих. Также предусмотрена возможность интеграции через GigaChat API, что позволяет расширить его функции в рамках других цифровых решений.