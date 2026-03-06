Сбер запустил круглогодичную цифровую школу для преподавателей вузов

Весенний набор уже открыт. Преподаватели изучат устройство ИИ-агентов, работу с ассистентами и современные инструменты разработки. Совместно с ИТМО создан трек по развитию у студентов критического мышления и командной работы. Летом акцент сделают на применении ИИ в медицине, строительстве и финансах. Осенний сезон будет посвящен управлению продуктами и дизайну.

Обучение полностью онлайн с вебинарами экспертов Сбера и итоговой аттестацией. Выпускники получают удостоверение, учебные материалы и доступ к цифровым платформам. За семь лет программу окончили более 8400 преподавателей из всех регионов.