В России
Опубликовано 06 марта 2026, 23:42
1 мин.

Сбер запустил круглогодичную цифровую школу для преподавателей вузов

Программа охватывает ИИ, управление проектами и мягкие навыки
Сбер запустил круглогодичную Цифровую школу для преподавателей вузов и колледжей. Впервые программа охватывает три сезона и включает 14 направлений: генеративный ИИ, разработку, управление цифровыми проектами и мягкие навыки. В 2026 году обучение смогут пройти 4000 человек — вдвое больше, чем годом ранее. Каждый участник может выбрать один трек в любом сезоне.
Сбер запустил круглогодичную цифровую школу для преподавателей вузов

© Ferra.ru

Весенний набор уже открыт. Преподаватели изучат устройство ИИ-агентов, работу с ассистентами и современные инструменты разработки. Совместно с ИТМО создан трек по развитию у студентов критического мышления и командной работы. Летом акцент сделают на применении ИИ в медицине, строительстве и финансах. Осенний сезон будет посвящен управлению продуктами и дизайну.

Обучение полностью онлайн с вебинарами экспертов Сбера и итоговой аттестацией. Выпускники получают удостоверение, учебные материалы и доступ к цифровым платформам. За семь лет программу окончили более 8400 преподавателей из всех регионов.