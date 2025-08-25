Сбер запустил оплату айфоном через Bluetooth-технологию «Вжух»

Оплата осуществляется через новую систему «Вжух», которая доступна на обновленных биометрических терминалах Сбера. Для совершения платежа нужно запустить приложение, поднести телефон к терминалу и подтвердить операцию. Технология функционирует даже при отсутствии интернета на устройстве.

Важной особенностью системы является возможность оплаты с любых счетов, независимо от типа банковской карты — поддерживаются МИР, Visa и Mastercard. Все операции защищены стандартными для платежной индустрии протоколами безопасности. За покупки продолжают начисляться бонусы «Спасибо».

Технология «Вжух» открыта для реализации другими банками. В настоящее время ее тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. После завершения испытаний клиенты этих банков смогут использовать более 1,2 миллиона терминалов Сбера по всей стране.

Обновление приложения также включает новые разделы: «Дом», «Авто», «Кредиты» и «Для жизни». Пользователи могут настраивать интерфейс, изменяя расположение разделов или скрывая неиспользуемые сервисы.

Сбер рекомендует устанавливать приложение только через официальные каналы банка.