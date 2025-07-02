Сбер запустит оплату улыбкой для подростков с 14 лет

По данным исследований банка, более половины пользователей младше 18 лет ежедневно используют бесконтактные платежи. Новая функция позволит подросткам совершать покупки без карты или телефона — достаточно лишь улыбнуться камере. Это не только удобно, но и безопасно, так как снижает риски мошенничества.

Для подключения услуги необходимо через приложение СберБанк Онлайн выбрать карту, создать код безопасности и пройти процедуру сдачи биометрии на «Госуслугах». Обязательное условие — одобрение родителей через push-уведомление, если в их профиле на портале указана информация о ребёнке.

Сейчас основными пользователями биометрической оплаты являются люди 25−44 лет (56%). С расширением возрастных ограничений сервис станет доступнее для молодёжи, отвечая их потребностям в быстрых и современных способах расчёта. Услуга работает не только для клиентов Сбера, но и других банков через систему Сбер ID.