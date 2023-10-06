Сбер запустит сервис оплаты парковок в Новосибирске

В настоящее время ведется работа по расширению возможностей для автомобилистов по оплате парковок. Между МБУ "Городской центр организации дорожного движения" и ПАО "Сбербанк" подписан соответствующий договор, и в ближайшее время планируется запустить сервисы оплаты парковок через данный банк.