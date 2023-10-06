22:00, 06 октября 2023
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Сбер запустит сервис оплаты парковок в НовосибирскеБыло подписан договор о сотрудничестве
В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что Сбер запустит сервис оплаты парковок в Новосибирске, пишет ТАСС.
Договор о сотрудничестве был подписан между Новосибирским центром организации дорожного движения и Сбербанком.
В настоящее время ведется работа по расширению возможностей для автомобилистов по оплате парковок. Между МБУ "Городской центр организации дорожного движения" и ПАО "Сбербанк" подписан соответствующий договор, и в ближайшее время планируется запустить сервисы оплаты парковок через данный банк.
Пресс-службе мэрии Новосибирска
Также, управляющий городским отделением ПАО "Сбербанк" Николай Шилов рассказал, что в рамках проекта оплачивать парковку можно будет через сайт или приложение банка, где появится пункт "Новосибирские парковки" в разделе платежей.