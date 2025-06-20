Сбер запустит систему ИИ-агентов для дистанционного обслуживания бизнеса

В основе системы — мультиагентный подход, где каждый ИИ-агент отвечает за определенный продукт, например, расчеты и платежи, эквайринг, зарплатные проекты и бизнес-карты. Уже сейчас 17 таких агентов работают в тестовом режиме, помогая операторам поддержки отвечать на вопросы в чатах и по телефону.

Использование ИИ-подсказок по некоторым продуктам уже превышает половину обращений, что позволило повысить производительность сотрудников поддержки на 10%. В дальнейшем ИИ-агенты смогут напрямую общаться с клиентами, консультировать их и, с разрешения человека, выполнять операции — создавать заявки и отправлять СМС.

Сбер применяет генеративный искусственный интеллект на базе собственной нейросетевой модели GigaChat. Интеграция с банковскими системами сделает обслуживание более персонализированным и удобным для предпринимателей, ускоряя решения типовых задач и снижая нагрузку на сотрудников.