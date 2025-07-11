Сбербанк добавил в приложение функцию безопасного возврата переводов

Теперь вернуть деньги можно напрямую через историю операций в приложении. После выбора нужного перевода достаточно нажать кнопку «Запросить возврат». Получатель получит уведомление и сможет подтвердить возврат в течение десяти дней.

Кроме того, пользователи Android могут вернуть перевод и без запроса — достаточно открыть историю, выбрать нужную операцию и нажать кнопку «Отправить обратно». Такая возможность действует в течение пяти дней с момента получения средств. После подтверждения деньги возвращаются именно на тот счет, откуда были отправлены.

Эта функция также помогает защититься от популярной мошеннической схемы, когда злоумышленники намеренно переводят деньги на чужие карты, чтобы затем убедить жертву вернуть их на другие реквизиты. Новый механизм возврата исключает подобный риск — средства можно вернуть только туда, откуда они пришли.

Услуга полностью бесплатная, не влияет на лимиты переводов и работает в автоматическом режиме.