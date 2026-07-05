Сбербанк: ИИ будет отговаривать от импульсивных покупок

Опубликовано 05 июля 2026, 17:001 мин.
Сбербанк: ИИ будет отговаривать от импульсивных покупокТехнологии помогут контролировать финансы
Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России рассказал, что в ближайшие два-три года ассистенты на базе искусственного интеллекта (ИИ) начнут помогать клиентам с финансовыми решениями. Они будут анализировать банковские операции, давать советы и отговаривать от импульсивных покупок.
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По его словам, сроки массового перехода зависят от уровня доверия к технологиям. Будут клиенты, которые пробуют все новое, и те, кто предпочитает проверенные решения. Среди задач ИИ — контроль финансов, анализ трат и помощь в выборе инвестиционной стратегии.
Царев посоветовал не бояться использовать нейросети в повседневной жизни. Регулярное применение снижает страх перед технологиями. Он отметил, что первые примеры широкого применения таких помощников появятся уже в ближайшие годы.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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