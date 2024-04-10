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Опубликовано 10 апреля 2024, 17:17
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Сбербанк начнет научные исследования квантовых технологий

В сотрудничестве с научными институтами
Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев во время форума «Открытые инновации» сообщил о намерении банка начать прикладные научные исследования в области квантовых технологий. Основными целями нового направления станут проведение прикладных исследований и проверка бизнес-гипотез.
Сбербанк начнет научные исследования квантовых технологий

© Ferra.ru

По словам Андрея Белевцева финансовая отрасль может получить значительный эффект от применения квантовых вычислений. Компания планирует активное сотрудничество с научными институтами и университетами по данному направлению. Также, он добавил, что совместное использование квантовых вычислений и искусственного интеллекта может привести к созданию мощного ИИ, способного соперничать с человеческим интеллектом.

Научным руководителем центра по изучению квантовых технологий Сбербанка стал старший научный сотрудник кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Страупе. Планируется, что сотрудничество с опытными учеными поможет компании достичь новых высот в области квантовых исследований, добавил старший вице-президент.