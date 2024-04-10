Сбербанк начнет научные исследования квантовых технологий

По словам Андрея Белевцева финансовая отрасль может получить значительный эффект от применения квантовых вычислений. Компания планирует активное сотрудничество с научными институтами и университетами по данному направлению. Также, он добавил, что совместное использование квантовых вычислений и искусственного интеллекта может привести к созданию мощного ИИ, способного соперничать с человеческим интеллектом.

Научным руководителем центра по изучению квантовых технологий Сбербанка стал старший научный сотрудник кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Страупе. Планируется, что сотрудничество с опытными учеными поможет компании достичь новых высот в области квантовых исследований, добавил старший вице-президент.