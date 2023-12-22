Сбербанк научился предотвращать 99,6% случаев мошенничества

Сбербанк научился предотвращать 99,6% случаев мошенничестваБыло сохранено около 200 миллиардов рублей
Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что банк предотвращает практически все случаи мошенничества, связанные с тактиками социальной инженерии. В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что 99,6% инцидентов, где людей уговаривали на противоправные действия, были предотвращены даже в случаях, когда клиент самостоятельно решал передать деньги, пишет ТАСС.
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Этот показатель является одним из самых высоких среди банков по всему миру, подчеркнул Греф. Он также отметил, что службы безопасности Сбербанка защитили около 200 миллиардов рублей от мошеннических действий в этом году.
Глава банка подчеркнул необходимость постоянного развития технологий для борьбы с хакерами. Сбербанк активно использует современные системы и искусственный интеллект для выявления подозрительных операций.
Одним из ключевых инструментов, используемых банком, является антифрод-платформа, которая использует более 100 моделей искусственного интеллекта. Ежедневно она обрабатывает более 370 миллионов событий, отслеживая все операции клиентов банка в различных каналах обслуживания.