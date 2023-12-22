Сбербанк научился предотвращать 99,6% случаев мошенничества

Этот показатель является одним из самых высоких среди банков по всему миру, подчеркнул Греф. Он также отметил, что службы безопасности Сбербанка защитили около 200 миллиардов рублей от мошеннических действий в этом году.

Глава банка подчеркнул необходимость постоянного развития технологий для борьбы с хакерами. Сбербанк активно использует современные системы и искусственный интеллект для выявления подозрительных операций.

Одним из ключевых инструментов, используемых банком, является антифрод-платформа, которая использует более 100 моделей искусственного интеллекта. Ежедневно она обрабатывает более 370 миллионов событий, отслеживая все операции клиентов банка в различных каналах обслуживания.