В России
Опубликовано 01 августа 2026, 14:56
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СберБанк Онлайн добавил поддержку более 40 языков в чате

Перевод выполняет модель GigaChat
В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» начал работать сервис автоматического перевода сообщений в чате поддержки. Теперь иностранные клиенты, а также пользователи, для которых русский язык не является родным, могут общаться с сотрудниками банка на своем языке.
СберБанк Онлайн добавил поддержку более 40 языков в чате

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Перевод обеспечивает большая языковая модель GigaChat. Она поддерживает более 40 языков, включая английский, китайский, татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, коми, кабардино-черкесский, ингушский, таджикский, узбекский и киргизский. Оператор одновременно видит оригинал сообщения клиента, его перевод на русский язык, а также свой ответ и его перевод без переключения между окнами.

По данным Сбера, сервис уже обработал более 170 тысяч сообщений. В банке отмечают, что после запуска функции пользователи стали выше оценивать качество общения с поддержкой.

Источник:Сбер
Автор:Ингела Воробьева
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