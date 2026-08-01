СберБанк Онлайн добавил поддержку более 40 языков в чате

Перевод обеспечивает большая языковая модель GigaChat. Она поддерживает более 40 языков, включая английский, китайский, татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, коми, кабардино-черкесский, ингушский, таджикский, узбекский и киргизский. Оператор одновременно видит оригинал сообщения клиента, его перевод на русский язык, а также свой ответ и его перевод без переключения между окнами.

По данным Сбера, сервис уже обработал более 170 тысяч сообщений. В банке отмечают, что после запуска функции пользователи стали выше оценивать качество общения с поддержкой.