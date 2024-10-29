СберБанк Онлайн обновил веб-версию для удобства пользователей

На главной странице теперь представлены только те финансовые сервисы, которые клиенты используют ежедневно. В разделе «Накопления» собраны все продукты: вклады, накопительные счета, пенсионные продукты, иностранная валюта и драгоценные металлы. Также бонусы программы «Спасибо» переместились в раздел «Кошелёк».

Директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Ксения Баринова отметила, что 60% пользователей заходят в веб-версию с мобильных устройств. Это подтверждает необходимость адаптации платформы под меняющиеся привычки клиентов. Обновленная версия предлагает более лаконичную стартовую страницу, возможность входа по номеру карты или цифровому коду и унифицированный дизайн.

Особенно востребована веб-версия у владельцев айфонов. Для тех, кто не успел скачать мобильное приложение, доступен веб-сервис и помощь сотрудников банка в офисе. Также можно воспользоваться услугой выездного менеджера.