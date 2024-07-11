Сбербанк откажется от американских банкоматов к 2025 году

Подвальный отметил, что корейские вендоры проявили гибкость в 2015 году и адаптировали устройства под требования Сбербанка, что не удалось американским коллегам. В настоящее время банк также рассматривает китайские банкоматы и тестирует их на соответствие высоким стандартам работоспособности и безопасности.

Однако по мнению Подвального, наиболее логичным шагом будет переход к использованию банкоматов отечественного производства. Он подчеркнул, что российские производители используют схожие технологические решения с китайцами и корейцами, что делает их продукцию понятной для банка.