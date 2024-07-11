Сбербанк откажется от американских банкоматов к 2025 году

Опубликовано 11 июля 2024, 14:59
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Сбербанк откажется от американских банкоматов к 2025 годуПолностью
Сбербанк планирует полностью избавиться от банкоматов американского производства к концу 2025 года, заявил директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Константин Подвальный в интервью ТАСС. По его словам, более 90% парка устройств банка составляют банкоматы корейского производителя.
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Подвальный отметил, что корейские вендоры проявили гибкость в 2015 году и адаптировали устройства под требования Сбербанка, что не удалось американским коллегам. В настоящее время банк также рассматривает китайские банкоматы и тестирует их на соответствие высоким стандартам работоспособности и безопасности.
Однако по мнению Подвального, наиболее логичным шагом будет переход к использованию банкоматов отечественного производства. Он подчеркнул, что российские производители используют схожие технологические решения с китайцами и корейцами, что делает их продукцию понятной для банка.