Сбербанк открыл Центр искусственного интеллекта

Опубликовано 27 ноября 2024, 22:271 мин.
Сбербанк открыл Центр искусственного интеллектаДля научных исследований
Сбербанк открыл новый Центр искусственного интеллекта, который будет работать на поддержку научных исследований. Этот центр предоставит ученым инновационные инструменты на базе искусственного интеллекта, что поможет ускорить научные процессы и повысить их эффективность. Руководитель Центра Алексей Шпильман рассказал об этом на IV Конгрессе молодых ученых, который проходит с 27 по 29 ноября в Сочи на федеральной территории Сириус.
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Цель центра — облегчить работу ученых, предоставив им доступ к мощным инструментам искусственного интеллекта. Эти инструменты призваны автоматизировать рутинные задачи, такие как анализ научных публикаций, написание статей и обработка данных экспериментов. Это позволит исследователям сосредоточиться на более творческих и сложных аспектах своей работы.
Шпильман отметил, что благодаря созданию единой платформы, ученые смогут легко и эффективно использовать все доступные технологии.