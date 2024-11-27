Сбербанк открыл Центр искусственного интеллекта

Цель центра — облегчить работу ученых, предоставив им доступ к мощным инструментам искусственного интеллекта. Эти инструменты призваны автоматизировать рутинные задачи, такие как анализ научных публикаций, написание статей и обработка данных экспериментов. Это позволит исследователям сосредоточиться на более творческих и сложных аспектах своей работы.

Шпильман отметил, что благодаря созданию единой платформы, ученые смогут легко и эффективно использовать все доступные технологии.