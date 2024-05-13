Сбербанк создаст два новых блока для развития ИИ

Опубликовано 13 мая 2024, 19:30
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Сбербанк создаст два новых блока для развития ИИТехнологии» и «Технологическое развитие»
Сбербанк анонсирует изменения в своей структуре, сосредотачиваясь на развитии и использовании искусственного интеллекта. В рамках этих изменений созданы два новых технологических блока: «Технологии» и «Технологическое развитие».
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Первый блок будет заниматься развитием и поддержкой бизнеса и платформы (Platform V), второй — созданием новой платформы, основанной на искусственном интеллекте. Во главе блока «Технологическое развитие» будет старший вице-президент Андрей Белевцев, а блоком «Технологии» будет руководить Кирилл Меньшов.
Глава Сбера Герман Греф подчеркнул, что основным приоритетом становится искусственный интеллект, и технологическая база банка должна быть самой передовой, гибкой и надежной. Важно создавать продукты и технологии, которых ранее не существовало, и играть на опережение, а не просто идти в ногу со временем.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева