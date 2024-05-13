Сбербанк создаст два новых блока для развития ИИ

Первый блок будет заниматься развитием и поддержкой бизнеса и платформы (Platform V), второй — созданием новой платформы, основанной на искусственном интеллекте. Во главе блока «Технологическое развитие» будет старший вице-президент Андрей Белевцев, а блоком «Технологии» будет руководить Кирилл Меньшов.

Глава Сбера Герман Греф подчеркнул, что основным приоритетом становится искусственный интеллект, и технологическая база банка должна быть самой передовой, гибкой и надежной. Важно создавать продукты и технологии, которых ранее не существовало, и играть на опережение, а не просто идти в ногу со временем.