Сбербанк упростил прием наличных в своих банкоматах

Сбербанк упростил прием наличных в своих банкоматахТеперь не надо носить карту
Сбербанк представил новую возможность для клиентов — прием наличных без использования банковской карты. Такой информацией поделилась Татьяна Галкина, старший вице-президент и руководитель блока «Сеть продаж» в Сбербанке, пишет ТАСС.
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Эта функция предназначена для людей, которые предпочитают не носить с собой пластиковые карты. Опция внесения денег без карты доступна в 98% банкоматов Сбербанка. Для использования этого сервиса нужно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через Сбербанк онлайн», отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения банка, подтвердить карту или счет, куда будет зачислено внесение, и внести наличные в устройство.
Галкина также отметила, что 1,1 миллиона человек каждый месяц используют приложение «Сбербанк онлайн» для снятия наличных в банкоматах Сбера. Этот шаг позволяет клиентам банка с большим удобством и безопасностью осуществлять операции с наличными деньгами.