Сбербанк вдвое увеличит срок действия карт «Мир»

Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую. "Сбер" решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября.