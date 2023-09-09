15:57, 09 сентября 2023
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Сбербанк вдвое увеличит срок действия карт «Мир»В случае повреждения карты, ее можно будет бесплатно заменить.
Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в беседе РИА Новости рассказал, что Сбербанк вдвое увеличит срок действия карт «Мир».
Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую. "Сбер" решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября.
Кирилл Царев
Первый зампред правления Сбербанка
По словам первого зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева, нововведения будут касаться всех кредитных и дебетовых карт системы "Мир", также к ним относятся платежные стикеры. В случае повреждения карты, ее можно будет бесплатно заменить.