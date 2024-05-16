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В России
Опубликовано 16 мая 2024, 20:59
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Сбербанк внедрил ИИ для контроля бюджетных средств

Выделенных для госпрограмм
На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для контроля за целевым использованием бюджетных средств.
Сбербанк внедрил ИИ для контроля бюджетных средств

© Ferra.ru

Банк внедрил программу process mining, чтобы следить за тем, как используются деньги. Ведяхин подчеркнул, что они реализуют более 40 госпрограмм, и контролируют каждый этап процесса. Это важно, так как банк несет ответственность за бюджетные деньги.

Ведяхин также отметил, что дальнейшее развитие работы Счетной палаты будет связано с автоматическим контролем организаций, включая такие крупные как Сбербанк. Искусственный интеллект поможет ускорить проверку и сделать ее более эффективной.