Сбербанк внедрил ИИ для контроля бюджетных средств

Опубликовано 16 мая 2024, 20:59
1 мин.
Сбербанк внедрил ИИ для контроля бюджетных средствВыделенных для госпрограмм
На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для контроля за целевым использованием бюджетных средств.
© Ferra.ru
Банк внедрил программу process mining, чтобы следить за тем, как используются деньги. Ведяхин подчеркнул, что они реализуют более 40 госпрограмм, и контролируют каждый этап процесса. Это важно, так как банк несет ответственность за бюджетные деньги.
Ведяхин также отметил, что дальнейшее развитие работы Счетной палаты будет связано с автоматическим контролем организаций, включая такие крупные как Сбербанк. Искусственный интеллект поможет ускорить проверку и сделать ее более эффективной.