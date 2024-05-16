Сбербанк внедрил ИИ для контроля бюджетных средств

Банк внедрил программу process mining, чтобы следить за тем, как используются деньги. Ведяхин подчеркнул, что они реализуют более 40 госпрограмм, и контролируют каждый этап процесса. Это важно, так как банк несет ответственность за бюджетные деньги.

Ведяхин также отметил, что дальнейшее развитие работы Счетной палаты будет связано с автоматическим контролем организаций, включая такие крупные как Сбербанк. Искусственный интеллект поможет ускорить проверку и сделать ее более эффективной.