Опубликовано 06 ноября 2025, 16:58
Сбербанк ввёл удалённое оформление договоров через «Госключ»

Услуга доступна новым клиентам при заказе банковской карты
Сбербанк впервые в России предоставил возможность полностью удаленного оформления договора банковского обслуживания. Новые клиенты могут теперь заказать карту и подписать все необходимые документы через мобильное приложение «Госключ».
Для подписания используется усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), соответствующая требованиям российского законодательства. Этот способ подписи уже применяется примерно 20 миллионами человек в разных сферах.

Ранее договор банковского обслуживания, предоставляющий доступ ко всем банковским продуктам, требовал обязательного бумажного оформления. Теперь процесс полностью переведен в цифровой формат: после заказа карты на сайте клиент подписывает заявление УНЭП через приложение и выбирает способ получения карты.

Новый сервис позволяет отказаться от бумажного документооборота при подключении к банковскому обслуживанию.