Сбербанк ввёл удалённое оформление договоров через «Госключ»

Для подписания используется усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), соответствующая требованиям российского законодательства. Этот способ подписи уже применяется примерно 20 миллионами человек в разных сферах.

Ранее договор банковского обслуживания, предоставляющий доступ ко всем банковским продуктам, требовал обязательного бумажного оформления. Теперь процесс полностью переведен в цифровой формат: после заказа карты на сайте клиент подписывает заявление УНЭП через приложение и выбирает способ получения карты.

Новый сервис позволяет отказаться от бумажного документооборота при подключении к банковскому обслуживанию.