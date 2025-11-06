Опубликовано 06 ноября 2025, 16:581 мин.
Сбербанк ввёл удалённое оформление договоров через «Госключ»Услуга доступна новым клиентам при заказе банковской карты
Сбербанк впервые в России предоставил возможность полностью удаленного оформления договора банковского обслуживания. Новые клиенты могут теперь заказать карту и подписать все необходимые документы через мобильное приложение «Госключ».
Для подписания используется усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), соответствующая требованиям российского законодательства. Этот способ подписи уже применяется примерно 20 миллионами человек в разных сферах.
Ранее договор банковского обслуживания, предоставляющий доступ ко всем банковским продуктам, требовал обязательного бумажного оформления. Теперь процесс полностью переведен в цифровой формат: после заказа карты на сайте клиент подписывает заявление УНЭП через приложение и выбирает способ получения карты.
Новый сервис позволяет отказаться от бумажного документооборота при подключении к банковскому обслуживанию.