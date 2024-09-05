Сбербанк зафиксировал 30-кратный рост дипфейков за год

Опубликовано 05 сентября 2024, 17:021 мин.
Сбербанк зафиксировал 30-кратный рост дипфейков за годИ сообщил о возможном ущербе в 300 млрд рублей
С начала года Сбербанк зафиксировал колоссальный рост числа дипфейков в 30 раз, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов во время Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, это направление киберпреступности стало одной из наиболее быстрорастущих угроз.
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Кузнецов также озвучил тревожные прогнозы относительно ущерба от киберпреступлений в России. В текущем году убытки могут достичь около 300 миллиардов рублей. По оценкам экспертов Сбербанка, в прошлом году этот показатель составил 250 миллиардов рублей, и с учетом текущих трендов он может вырасти на 20%.
Ранее россиянам рассказали о мошеннических схемах, с помощью которых киберпреступники крадут учетные записи на «Госуслугах». В их число входят такие схемы, как рассылка фишинговых писем или где мошенник представляется сотрудником госорганов.