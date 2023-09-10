Сбербанк зарегистрировал новую схему мошенничества со смартфонами

Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего "Сбербанк онлайн", уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900.