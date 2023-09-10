20:26, 10 сентября 2023
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Сбербанк зарегистрировал новую схему мошенничества со смартфонамиЗлоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками Сбера и убеждают установить приложение
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов во время Восточном экономическом форуме рассказал, что Сбербанк зарегистрировал новую схему мошенничества со смартфонами.
Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего "Сбербанк онлайн", уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900.
Кузнецов Станислав Константинович
Заместитель Председателя Правления Сбербанка