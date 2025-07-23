СберБизнес привлёк «белых хакеров» для проверки безопасности

Программа предусматривает вознаграждения за обнаруженные уязвимости — от небольших сумм за незначительные недочёты до 500 тысяч рублей за критические проблемы безопасности. Это стимулирует специалистов по кибербезопасности тщательно проверять системы банка.

Как отметила Анна Лоевская из Сбербанка, безопасность клиентов остаётся ключевым приоритетом финансовой организации. Привлечение внешних экспертов поможет оперативно выявлять и устранять потенциальные угрозы.

Платформа BI. ZONE Bug Bounty, на которой размещена программа, уже успешно сотрудничает со Сбером по другим направлениям. В списке проверяемых сервисов — СберБанк Онлайн, СберИнвестиции, а также умные устройства и антимошеннические системы.