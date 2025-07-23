СберБизнес привлёк «белых хакеров» для проверки безопасности

Опубликовано 23 июля 2025, 20:521 мин.
СберБизнес привлёк «белых хакеров» для проверки безопасностиЗа найденные уязвимости можно получить до 500 тысяч рублей
Сбербанк расширил программу поиска уязвимостей Sber Bug Bounty, включив в неё интернет-банк для бизнеса СберБизнес. Теперь независимые исследователи безопасности могут проверять веб-версию сервиса и мобильное приложение для Android на наличие потенциа
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Программа предусматривает вознаграждения за обнаруженные уязвимости — от небольших сумм за незначительные недочёты до 500 тысяч рублей за критические проблемы безопасности. Это стимулирует специалистов по кибербезопасности тщательно проверять системы банка.
Как отметила Анна Лоевская из Сбербанка, безопасность клиентов остаётся ключевым приоритетом финансовой организации. Привлечение внешних экспертов поможет оперативно выявлять и устранять потенциальные угрозы.
Платформа BI. ZONE Bug Bounty, на которой размещена программа, уже успешно сотрудничает со Сбером по другим направлениям. В списке проверяемых сервисов — СберБанк Онлайн, СберИнвестиции, а также умные устройства и антимошеннические системы.