SberDevices выпустил второе поколения ТВ-приставок SberBox

Главной особенностью новой ТВ-приставки стал ее дизайн. SberBox 2 имеет полупрозрачный корпус, выполненный в форме турбины. Пульт также был подвержен изменениям и стал более удобным для использования, а также получил функцию «Найти пульт».

Кроме того, устройство было обновлено в техническом плане. SberBox 2 оснащен современным чипом Amlogic S905Y4, который поддерживает разрешение 4K и технологию HDR. Кроме того, новая модель имеет LAN-разъем для подключения к интернету.

Новый SberBox 2 также имеет улучшенную комплектацию, включая новый пульт, съемный HDMI-кабель и возможность крепления на телевизоре при помощи велкро-липучки.

Глава SberDevices, Денис Филиппов, подчеркнул, что новое поколение ТВ-приставки SberBox стало результатом тщательного развития и учета пожеланий пользователей. Он выразил уверенность, что новый продукт не только выделится на рынке, но и обеспечит пользователям новый уровень комфорта при просмотре телевизора.

Приобрести новый SberBox 2 уже можно в официальном интернет-магазине SberDevices по рекомендованной цене 5490 рублей. Устройство также постепенно поступит в продажу на другие площадки и в розничные магазины.