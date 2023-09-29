«Сбермаркет» запустил доставку из магазинов еще в 200 городах России

"Сбермаркет" расширил географию присутствия и запустил доставку из супермаркетов еще в 200 городах России с населением от 20 тыс. человек. Среди них - Кисловодск, Серпухов, Таганрог, Череповец, Старый Оскол, Рыбинск, Углич, Копейск, Нефтекамск, Ковров, Невинномысск, Сызрань, Салават и другие. Теперь сервис представлен в более чем в 360 населенных пунктах страны.