«Сбермаркет» запустил доставку из магазинов еще в 200 городах России

21:13, 29 сентября 2023
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«Сбермаркет» запустил доставку из магазинов еще в 200 городах РоссииСервис присутствует уже в более 360 населенных пунктах
“Сбермаркет" запустил доставку продуктов из магазинов еще в 200 городах России. Сервис есть теперь в более 360 населенных пунктах по всей стране, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-релиз компании.
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"Сбермаркет" расширил географию присутствия и запустил доставку из супермаркетов еще в 200 городах России с населением от 20 тыс. человек. Среди них - Кисловодск, Серпухов, Таганрог, Череповец, Старый Оскол, Рыбинск, Углич, Копейск, Нефтекамск, Ковров, Невинномысск, Сызрань, Салават и другие. Теперь сервис представлен в более чем в 360 населенных пунктах страны.
"Сбермаркет"
К сервису в новых городах подключили такие магазины, как "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Вкусвилл", Fix Price, также аптеки и онлайн-ритейлер "Самокат".