СберМобайл первым среди федеральных операторов запустил сотовую связь в ЛНР

Жителям региона доступны несколько вариантов подключения: оформление физической SIM-карты в одном из 11 офисов Сбера в ЛНР, доставка сим-карты курьером или активация eSIM через сайт или приложение Сбербанка. Для цифровой регистрации потребуется паспорт и подтверждение личности через сервис «Госключ».

Существующие пользователи других операторов могут перейти в СберМобайл с сохранением своего номера. При этом новым абонентам удваивается объем мобильного интернета по тарифу каждый месяц.

Работа СберМобайла в регионе обеспечивается благодаря партнерской инфраструктуре оператора «Миранда», с которым был подписан меморандум осенью 2024 года. Эта же сеть используется в других регионах, включая Крым, Донецкую и Херсонскую области.

Помимо стандартных услуг связи, клиенты получают доступ к дополнительным возможностям из экосистемы Сбера. Среди них — бесплатный сервис «Хранитель», который обеспечивает защиту от телефонного мошенничества. В случае, если злоумышленникам удастся получить доступ к банковским средствам, сервис компенсирует убытки.