«СберМобайл» запустил платформу для умных городов

Опубликовано 16 августа 2024, 14:47
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«СберМобайл» запустил платформу для умных городовНовая система объединяет ИИ и интернет вещей (IoT)
Виртуальный оператор «СберМобайл» представил российскую платформу, сочетающую искусственный интеллект (ИИ) и интернет вещей (IoT). Платформа SberMobile AIoT предназначена для создания инновационных жилых комплексов и оптимизации управления городской инфраструктурой.
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Новая система позволяет интегрировать различные устройства и сервисы в единую цифровую среду. Управлять отоплением, вентиляцией, освещением, системами контроля доступа и видеонаблюдением можно из одного окна. Искусственный интеллект распознает аномалии и нестандартные ситуации, а также отслеживает потребление ресурсов.
С помощью платформы можно создавать цифровые макеты объектов на стадии строительства и настраивать сценарии работы. Например, лифт может автоматически приезжать на первый этаж, когда владелец паркует машину.
Решение уже внесено в реестр отечественного программного обеспечения.