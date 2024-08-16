«СберМобайл» запустил платформу для умных городов

Новая система позволяет интегрировать различные устройства и сервисы в единую цифровую среду. Управлять отоплением, вентиляцией, освещением, системами контроля доступа и видеонаблюдением можно из одного окна. Искусственный интеллект распознает аномалии и нестандартные ситуации, а также отслеживает потребление ресурсов.

С помощью платформы можно создавать цифровые макеты объектов на стадии строительства и настраивать сценарии работы. Например, лифт может автоматически приезжать на первый этаж, когда владелец паркует машину.

Решение уже внесено в реестр отечественного программного обеспечения.