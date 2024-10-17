«СберМобайл» запустит домашний интернет с собственными тарифами на инфраструктуре «Ростелекома»

Клиенты «СберМобайла» смогут подключить домашний интернет, покупая сим-карты, в рамках пилотного проекта, который пройдет в Москве и Московской области. В будущем планируется расширение услуги на другие регионы России.

Антон Годовиков подчеркнул, что партнерство с «СберМобайл» повысит доступность и качество телекоммуникационных услуг в стране. Он отметил, что объединение ресурсов обеих компаний позволит предложить клиентам выгодные пакетные решения для комплексного использования телекоммуникационных услуг.

Сергей Волков добавил, что сотрудничество с «Ростелекомом» обеспечит клиентам удобство получения цифровых услуг в одном окне, сэкономив их время и предложив больше возможностей. Он отметил, что высокоскоростной и стабильный интернет важен для пользователей, особенно для онлайн-кинотеатров и компьютерных игр, что теперь станет доступным благодаря новым предложениям от «СберМобайла».