СберУниверситет запустил крупнейшую в России AR-навигацию

В основе решения лежит технология NaviAR. Она анализирует изображение с камеры смартфона, определяет местоположение пользователя и выводит на экран маршрут в формате AR. Указатели накладываются на реальное окружение, что упрощает ориентацию на местности. По словам IT-директора СберУниверситета Алексея Швецова, такие инструменты становятся частью повседневной жизни, а не просто развлечением.

Для использования навигации не требуется скачивать приложение. Достаточно отсканировать QR-код: на iOS система запускается через AppClip, на Android — через Instant App. В планах разработчиков — добавить AR-квест, который в игровой форме познакомит пользователей с ключевыми объектами кампуса.