СберУниверситет запустил крупнейшую в России AR-навигацию

Опубликовано 06 мая 2025, 16:301 мин.
СберУниверситет запустил крупнейшую в России AR-навигациюТехнология NaviAR охватила 40 гектаров и 24 локации
СберУниверситет представил AR-навигацию Campus AR, разработанную совместно с Sber Metaverse Tech. Система охватывает территорию кампуса площадью 40 гектаров, включая 24 локации и около 400 точек навигации. Это один из самых масштабных проектов дополненной реальности в стране.
© Ferra.ru
В основе решения лежит технология NaviAR. Она анализирует изображение с камеры смартфона, определяет местоположение пользователя и выводит на экран маршрут в формате AR. Указатели накладываются на реальное окружение, что упрощает ориентацию на местности. По словам IT-директора СберУниверситета Алексея Швецова, такие инструменты становятся частью повседневной жизни, а не просто развлечением.
Для использования навигации не требуется скачивать приложение. Достаточно отсканировать QR-код: на iOS система запускается через AppClip, на Android — через Instant App. В планах разработчиков — добавить AR-квест, который в игровой форме познакомит пользователей с ключевыми объектами кампуса.