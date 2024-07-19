Сбои ПО по всему миру не повлияли на работу российских аэропортов

Опубликовано 19 июля 2024, 14:37
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Сбои ПО по всему миру не повлияли на работу российских аэропортовБлагодаря использованию отечественной системы
Глобальные сбои программного обеспечения (ПО) по всему миру не затронули аэропорт Домодедово, сообщает пресс-служба аэропорта. В случае возникновения проблем у партнеров, Домодедово готово предложить резервную систему регистрации «Астра», полностью разработанную в России.
По словам представителя пресс-службы, несмотря на сбои в других местах, Домодедово работает в штатном режиме. В аэропорту также подчеркнули, что резервная система «Астра» обеспечит бесперебойную регистрацию пассажиров, если возникнут проблемы у партнеров.
В аэропорту Шереметьево также отметили, что сбои в работе информационных систем не наблюдаются. Глава дирекции по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова сообщила, что производственные IT-системы аэропорта функционируют стабильно благодаря внедрению собственных разработок и решений для импортозамещения. Рейсы как российских, так и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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