Сбои ПО по всему миру не повлияли на работу российских аэропортов

По словам представителя пресс-службы, несмотря на сбои в других местах, Домодедово работает в штатном режиме. В аэропорту также подчеркнули, что резервная система «Астра» обеспечит бесперебойную регистрацию пассажиров, если возникнут проблемы у партнеров.

В аэропорту Шереметьево также отметили, что сбои в работе информационных систем не наблюдаются. Глава дирекции по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова сообщила, что производственные IT-системы аэропорта функционируют стабильно благодаря внедрению собственных разработок и решений для импортозамещения. Рейсы как российских, так и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию.