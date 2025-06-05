Сеченовский университет и «Билайн» начали тестирование ИИ-мониторинга пациентов

Особое внимание уделяется первому месяцу после выписки, когда высок риск осложнений. Часто в это время возникает перерыв в наблюдении, что может привести к повторной госпитализации. Чтобы сократить такие риски, был разработан цифровой инструмент — голосовой помощник, который ежедневно связывается с пациентами.

Система фиксирует информацию о самочувствии, симптомах, показателях давления и сахара в крови. Пациенты также могут задать врачу вопрос, а ответ получают при следующем звонке. Если система обнаруживает отклонения, данные автоматически подсвечиваются для врача в интерфейсе медицинской системы. Врач принимает решение, нужно ли скорректировать лечение, пригласить пациента на прием или вызвать неотложную помощь.

Проект охватывает пять категорий заболеваний, включая сердечную недостаточность, гипертонию, онкологию, травмы после операций и диабет. Используемые технологии не требуют доступа к интернету и подходят пациентам с любым уровнем цифровых навыков.