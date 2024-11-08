В России
Опубликовано 08 ноября 2024, 13:33
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Сеченовский университет и «Школа 21» открыли совместный кампус

Студенты начнут изучать IT-технологии
В Москве открылся уникальный совместный кампус для студентов медицины и цифровых технологий, созданный на базе Первого МГМУ имени Сеченова и «Школы 21» от Сбера. Новый кампус, занимающий почти 1000 квадратных метров, будет обучать студентов сочетать медицинские знания с современными цифровыми навыками.
Сеченовский университет и «Школа 21» открыли совместный кампус

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Особенность проекта — это программа, разработанная специально для врачей, которая включает курсы по веб-разработке, нейронным сетям и анализу данных в медицине. Студенты смогут работать над реальными практическими проектами, что поможет им на практике применить полученные знания и стать цифровыми инженерами медицины.

Герман Греф, президент Сбербанка, отметил, что в новом кампусе медицинские студенты смогут освоить не только технические навыки, но и «мягкие». Для поступления в кампус студенты проходят специальный курс подготовки — «бассейн», который позволяет ознакомиться с основами программирования. Первый «бассейн» уже завершился, и участие в нем приняли 122 человека.

Ректор МГМУ Петр Глыбочко подчеркнул, что благодаря кампусу студенты смогут совмещать медицину с важными цифровыми компетенциями, что откроет им дополнительные возможности в научной и практической сфере.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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