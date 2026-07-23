Сеченовский университет изучит связь микробиоты кишечника и болезней почек

Первый этап работы показал, что рост количества условно патогенных микроорганизмов может негативно влиять не только на почки, но и на сердечно-сосудистую систему и головной мозг. По данным ученых из Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е. М. Тареева, при снижении фильтрационной функции почек и избытке пищевого белка повышается образование уремических токсинов.

Дальнейшее исследование оценит влияние малобелковой диеты и изменений микробиоты на когнитивные функции пациентов с ХБП. Среди перспективных направлений специалисты называют коррекцию питания, использование растительных белков, кетоаналогов незаменимых аминокислот, а также пре-, про-, син- и метабиотиков.