Сеченовский университет изучит связь микробиоты кишечника и болезней почек

Опубликовано 23 июля 2026, 21:111 мин.
Сеченовский университет изучит связь микробиоты кишечника и болезней почекИсследование поможет замедлить ХБП
Специалисты Сеченовского университета впервые в России начали исследовать влияние кишечной микробиоты на течение хронической болезни почек (ХБП). Полученные данные планируется использовать для разработки комплексного подхода к лечению, который поможет замедлить развитие заболевания и отсрочить необходимость диализа.
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Первый этап работы показал, что рост количества условно патогенных микроорганизмов может негативно влиять не только на почки, но и на сердечно-сосудистую систему и головной мозг. По данным ученых из Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е. М. Тареева, при снижении фильтрационной функции почек и избытке пищевого белка повышается образование уремических токсинов.
Дальнейшее исследование оценит влияние малобелковой диеты и изменений микробиоты на когнитивные функции пациентов с ХБП. Среди перспективных направлений специалисты называют коррекцию питания, использование растительных белков, кетоаналогов незаменимых аминокислот, а также пре-, про-, син- и метабиотиков.