Сеченовский университет нашел новый маркер тяжести миокардита в крови

В пресс-службе вуза сообщили, что в исследовании участвовали 99 пациентов. У 50 человек был подтвержден миокардит, у 49 выявлены невоспалительные болезни сердца. Более чем у половины пациентов с миокардитом обнаружили повышенный уровень свободных легких цепей. Этот показатель коррелировал с ухудшением насосной функции сердца, выраженностью сердечной недостаточности и биохимическими маркерами повреждения миокарда.

Авторы считают, что анализ может использоваться как дополнительный неинвазивный инструмент наблюдения за пациентами, особенно при ограниченной доступности биопсии и неоднозначных результатах МРТ или анализа на тропонин.