Сеченовский университет нашел новый маркер тяжести миокардита в крови

Опубликовано 13 марта 2026, 17:051 мин.
Сеченовский университет нашел новый маркер тяжести миокардита в кровиПоказатель иммуноглобулинов поможет оценить риск болезней сердца
Специалисты Сеченовского университета предложили использовать уровень свободных легких цепей иммуноглобулинов в крови для оценки тяжести миокардита и вероятности развития сердечной недостаточности. Этот показатель связан с активностью B-лимфоцитов и ранее редко применялся при диагностике воспалительных заболеваний миокарда. Результаты работы опубликованы в журнале «Diagnostics».
В пресс-службе вуза сообщили, что в исследовании участвовали 99 пациентов. У 50 человек был подтвержден миокардит, у 49 выявлены невоспалительные болезни сердца. Более чем у половины пациентов с миокардитом обнаружили повышенный уровень свободных легких цепей. Этот показатель коррелировал с ухудшением насосной функции сердца, выраженностью сердечной недостаточности и биохимическими маркерами повреждения миокарда.
Авторы считают, что анализ может использоваться как дополнительный неинвазивный инструмент наблюдения за пациентами, особенно при ограниченной доступности биопсии и неоднозначных результатах МРТ или анализа на тропонин.