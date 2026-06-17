Сеченовский университет разработает препарат против гепатита B

По словам Глыбочко, существующие лекарства позволяют подавлять активность вируса, однако не удаляют его из клеток. В университете разрабатывают системы доставки и совершенствуют методы генетического редактирования, которые в перспективе могут обеспечить полное удаление вирусного генома.

Также в вузе запущено производство биомедицинских клеточных продуктов. Эти технологии уже применяются при операциях по реконструкции барабанной перепонки и лечении патологий голосовых связок. В дальнейшем их планируют использовать для восстановления хрящевой ткани и других органов, отметил Глыбочко.