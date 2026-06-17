В России
Опубликовано 17 июня 2026, 17:38
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Сеченовский университет разработает препарат против гепатита B

Проект основан на генетическом редактировании
В Сеченовском университете ведется работа над новым препаратом для лечения гепатита B. Об этом сообщил ректор университета Петр Глыбочко. Проект основан на технологиях генетического редактирования и направлен на устранение вирусного генома из инфицированных клеток организма, пишет РИА Новости.
Сеченовский университет разработает препарат против гепатита B

© Ferra.ru

По словам Глыбочко, существующие лекарства позволяют подавлять активность вируса, однако не удаляют его из клеток. В университете разрабатывают системы доставки и совершенствуют методы генетического редактирования, которые в перспективе могут обеспечить полное удаление вирусного генома.

Также в вузе запущено производство биомедицинских клеточных продуктов. Эти технологии уже применяются при операциях по реконструкции барабанной перепонки и лечении патологий голосовых связок. В дальнейшем их планируют использовать для восстановления хрящевой ткани и других органов, отметил Глыбочко.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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